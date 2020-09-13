نقيب المحامين يكلف بإحياء مسابقة الأبحاث القانونية

وافق رجائي عطية، نقيب المحامين، على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية التي تقدم لها 94 زميلًا في وقت سابق، ودثرت بغير حق، ما أصاب الشباب بالإحباط، وسيعلن عن تلك الأسماء سالفة الذكر.وكلف النقيب العام عضو مجلس النقابة العامة عبدالحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره.يشار إلى أن عدد الأبحاث في الجنائي 35 بحثًا، وفي المدني 23 بحثًا، وفي الشرعي 20 بحثًا، وفي الفروع الأخرى 19 بحثًا.