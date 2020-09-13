من «أيمن نور» لـ«شيخ اليوتيوب».. السجل الجنائي لجنود «الإرهابية» على قائمة «الإنتربول»





«أبطال من ورق» وجنود الدمار والخراب والتحريض على العنف، الذي يستغلون أبسط الأزمات في تفعليها وإثارة الفتن لتنفيذ مخططات خارجية وأجندات تخدم أغراض الجماعات المتطرفة فسخروا أنفسهم لنصرة الظلم والتحالف مع الضلال هم أبطال الإرهاب الهاربين إلى تركيا والدول الأجنبية معترضين على كل أساليب التطوير والنهضة التي تعيشها مصر منذ عزل رئيسهم المفبرك محمد مرسي، واقفين بالمرصد لكل مشاريع التنمية التي نعيش فيها على الرغم من أنهم هاربين من قضايا وسجلهم الجنائي حافل بالجرائم هم كل من: «أيمن نور، هشام عبد الله، محمد ناصر، معتز مطر، عبد الله الشريف».