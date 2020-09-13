رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبى حول أمن المعلومات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبى حول أمن المعلومات
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:12 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، جانب من البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية الهندسة، طبقًا للبرتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد القومي للاتصالات، لطلاب وخريجي كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، يصاحبه الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية والدكتور صفوت رمزي مدير أكاديمية سيسكو بالكلية.
وأوضح عزيز أن البرتوكول الموقع مع المعهد القومي للاتصالات يهدف إلى تدريب شباب المحافظة من الخريجين والطلاب على أمن المعلومات وتكنولوجيا الشبكات، مؤكدًا ان الجامعة تحرص على إعداد كوادر مؤهلة في هذا المجال الحيوي، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية للمنافسة بسوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف الدكتور صفوت رمزي، أن البرنامج التدريبي يضم عددا من الدورات التدريبية المتتالية، حيث بدأت اليوم أول دورة، وتضم ٧٠ متدربا ومتدربة، بواقع ٦٠ ساعة تدريبية لكل منهم، يعقبه إجراء امتحان إلكتروني على موقع سيسكو أكاديمي، حيث يحصل من يجتازه على شهادة معتمدة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج وسيسكو أكاديمي.
وأوضح عزيز أن البرتوكول الموقع مع المعهد القومي للاتصالات يهدف إلى تدريب شباب المحافظة من الخريجين والطلاب على أمن المعلومات وتكنولوجيا الشبكات، مؤكدًا ان الجامعة تحرص على إعداد كوادر مؤهلة في هذا المجال الحيوي، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية للمنافسة بسوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف الدكتور صفوت رمزي، أن البرنامج التدريبي يضم عددا من الدورات التدريبية المتتالية، حيث بدأت اليوم أول دورة، وتضم ٧٠ متدربا ومتدربة، بواقع ٦٠ ساعة تدريبية لكل منهم، يعقبه إجراء امتحان إلكتروني على موقع سيسكو أكاديمي، حيث يحصل من يجتازه على شهادة معتمدة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج وسيسكو أكاديمي.