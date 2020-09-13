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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبى حول أمن المعلومات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:12 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، جانب من البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية الهندسة، طبقًا للبرتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد القومي للاتصالات، لطلاب وخريجي كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، يصاحبه الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية والدكتور صفوت رمزي مدير أكاديمية سيسكو بالكلية.

وأوضح عزيز أن البرتوكول الموقع مع المعهد القومي للاتصالات يهدف إلى تدريب شباب المحافظة من الخريجين والطلاب على ‎أمن المعلومات وتكنولوجيا الشبكات، مؤكدًا ان الجامعة تحرص على إعداد كوادر مؤهلة في هذا المجال الحيوي، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية للمنافسة بسوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف الدكتور صفوت رمزي، أن البرنامج التدريبي يضم عددا من الدورات التدريبية المتتالية، حيث بدأت اليوم أول دورة، وتضم ٧٠ متدربا ومتدربة، بواقع ٦٠ ساعة تدريبية لكل منهم، يعقبه إجراء امتحان إلكتروني على موقع سيسكو أكاديمي، حيث يحصل من يجتازه على شهادة معتمدة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج وسيسكو أكاديمي.

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