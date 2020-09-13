انطلاق الفوج الثانى لـ«بعوث الأزهر» بالمعسكر الصيفى

انطلقت أولى فعاليات الفوج الثاني لطلاب مدينة البعوث الإسلامية إلى مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات المعسكر الصيفي، والذي من المقرر أن يستمر حتى السبت المقبل.ضم المعسكر الصيفي للطلاب عددًا من الأنشطة المختلفة بين الثقافية والاجتماعية والرياضية والدينية، إضافة إلى رحلات لأبرز معالم الإسكندرية مثل متحف الأحياء المائية، وحديقة الحيوان، وقصر المنتزه، كما ستقام عدد من المسابقات المختلفة التي يتخللها توزيع جوائز على الطلاب الفائزين بها.وفي إطار الاطمئنان على أمن وسلامة الفوج، شدد السيد اللواء إبراهيم الجارحي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، والاهتمام بالترتيبات الخاصة بالفوج من أمور التغذية والإقامة وكل المتطلبات.