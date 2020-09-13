رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: سيتم نقل 12 ألف مهاجر مشرد لمدينة «خيام»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:19 م
مهاجرون
مهاجرون
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات اليونانية عن نقل نحو 12 ألف مهاجر وطالب لجوء مشردين بلا مأوى؛ إثر اندلاع النيران في مخيم لاجئين مزدحم على جزيرة (ليسبوس) إلى مدينة خيام أنشأها الجيش، خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس- في تصريحات نقلتها شبكة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد: "إنه من المتوقع إعادة استيطان نحو 1000 شخص أجنبي من سكان مخيم (موريا) للاجئين إلى مدينة خيام في وقت متأخر من اليوم، وإن مسألة تسكين كل فرد في الموقع الجديد من شأنها أن تستغرق عدة أيام".

وأضاف ميتاراكيس: "أن ذلك يحدث في الوقت الحالي على أساس تطوعي، كما سيخضع هؤلاء الوافدون الجدد إلى اختبار طبي سريع لفيروس كورونا المستجد، وتم تحديد خمس حالات مصابة حتى الآن".

وكانت النيران قد دمرت أكبر مخيم للاجئين باليونان معروف باسم (موريا)، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ويخيم منذ ذلك الحين آلاف الأشخاص على امتداد طريق سريع بالقرب من المخيم تحت حراسة من الشرطة بعد مزيد من الاحتجاجات ضد الحكومة اليونانية التي ترفض السماح للهاجرين المشردين مغادرة جزيرة (ليسبوس) والتوجه إلى البر الرئيسي اليوناني.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرا للأمل

رئيس الأوبرا يفتتح معرضين فنيين بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

«الثقافة» تدرس إقامة معرض للكتاب بالأوبرا.. وعبدالدايم توجه بدعم الناشرين

طارق الكومي: لا قيود في الدورة 3 للمهرجان العربي للفن التشكيلي