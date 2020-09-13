رئيس العراق: الانتخابات المقبلة مصيرية.. وإجراؤها يقتضي اتباع خارطة طريق

وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الانتخابات المقبلة بـ "المصيرية".. مشددا على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات.وذكر مكتب رئيس الجمهورية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن صالح، استقبل اليوم الأحد، في مقر إقامته بمدينة السليمانية، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وتم - خلال اللقاء - التأكيد على أهمية توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائج الانتخابات المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيده.وشدد على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ أولا من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير، والإيمان الكامل في تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب.ولفت صالح إلى أن المرحلة الثانية، والأهم تكمن في توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة مفصلّية ومهمة، وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير.وقال إن الاقتراع المقبل يجب أن يكون استجابة حقيقية للرأي العام الوطني ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة.ولفت صالح إلى أهمية ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم.وأكد أهمية تنسيق بعثة الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين.