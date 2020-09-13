روسيا: نعارض السياسة الأمريكية بشأن إقامة تحالفات ضد الصين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، معارضة بلاده لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في إقامة تحالفات ضد دول أخرى، من بينها الصين.وقال لافروف - ردا على سؤال حول كيفية تقييمه لدعوة واشنطن لدول أخرى لأن تنضم إلى تحالف دولي ضد الصين - "إن روسيا تعتبر ذلك سياسة غريبة عليها، مؤكدا أن موسكو تحاول بناء علاقات ودية مع الجميع دون وضع شروط".وأضاف "لا روسيا ولا الصين ولا حلفاؤنا يعرضون أبدًا على أحد ما أن يكونوا حلفاء ضد شخص ما.. وموسكو تتمتع بثقافة دبلوماسية وسياسية مختلفة تماما".