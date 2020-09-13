شباب مبادرة «من حقك تعرف» يتفقدون المشروعات التنموية بدار السلام بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، للأسبوع الخامس على التوالى، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، حيث قامت المحافظة بتنظيم خامس جولة ميدانية لعدد من شاب وفتيات اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة دار السلام، بالإضافة إلى مجموعة من شباب دار السلام للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، يرافقهم عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام.حيث قاموا بزيارة مشروعات "محطة مياه أولاد الشيخ، ومدرسة القيزان للتعليم الأساسي إحدى مدارس المنحة الألمانية، ولوحة توزيع كهرباء دار السلام رقم 4 بأولاد يحيي بحري، ووحدة مطافي هاشم عسيري، ومركز شباب حورس بأولاد يحيي الحاجر، وقرية الظهير الصحراوي بأولاد يحيي الحاجر، ومبنى التأمينات والمعاشات الحكومية بأولاد يحيي، وموقع إنشاء مصنع تدوير المخلفات بنجوع مازن شرق، ومحطة مياه أولاد سالم".وأشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إلى أن المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات.