3 آلاف و372 إصابة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، عن تسجيل 3 آلاف و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و79 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت بيانات صادرة عن الوزارة، نقلتها صحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن ارتفع إلى 261 ألفًا و216 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس حتى الآن 4 آلاف و371 حالة.ولفتت إلى ارتفاع إجمالي عدد المتعافين ليصل إلى 207 آلاف و568 شخصًا، بعد تعافي 20 ألفًا و472 شخصًا آخر، فيما لا تزال هناك 49 ألفًا و277 حالة نشطة حتى الآن، وفقًا لأحدث بيانات الصحة الفلبينية.وبعد مرور 180 يومًا منذ فرض الحجر الصحي المجتمعي المعزز لوقف تفشي فيروس كورونا، لا تزال الفلبين تخضع لأطول فترة حجر صحي في العالم، فيما تحاول الحكومة إنعاش الاقتصاد من خلال فرض نظام الحجر الصحي المجتمعي العام.