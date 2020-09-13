السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادى









اجتمع‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولى،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬للمشروعات‭ ‬القومية‭ ‬والاستراتيجية،‭ ‬ووزراء‭ ‬الكهرباء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬والرى،‭ ‬والزراعة‭ ‬واستصلاح‭ ‬الأراضى،‭ ‬ومحافظ‭ ‬شمال‭ ‬سيناء،‭ ‬ورئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الهندسية‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وقائد‭ ‬الجيش‭ ‬الثانى‭ ‬الميدانى،‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬تنمية‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭.‬

وصرح‭ ‬السفير‭ ‬بسام‭ ‬راضى،‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمى‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية،‭ ‬بأن‭ ‬الاجتماع‭ ‬تناول‭ ‬متابعة‭ ‬الموقف‭ ‬التنفيذى‭ ‬لمشروعات‭ ‬تنمية‭ ‬محافظة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬ومنطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الوادى‭ ‬بشرق‭ ‬العوينات‭ ‬وتوشكى،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬جهات‭ ‬الدولة‭ ‬المختلفة‭ ‬لتهيئة‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬والزراعة‭.‬

ووجه‭ ‬الرئيس‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬المعنية‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬نهج‭ ‬استراتيجى‭ ‬شامل‭ ‬يحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬وغايات‭ ‬الدولة‭ ‬فى‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الزراعية‭ ‬المنتجة‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬عمرانية‭ ‬حديثة‭ ‬فى‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬سيناء‭ ‬وجنوب‭ ‬الوادى‭. ‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬محاور‭ ‬الزراعة‭ ‬والرى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شق‭ ‬الترع‭ ‬والقنوات‭ ‬المائية‭ ‬لنقل‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬فى‭ ‬غرب‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬إلى‭ ‬شرقها،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬مدن‭ ‬شمال‭ ‬سيناء،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مدينة‭ ‬العريش،‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬الرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬للدولة‭ ‬لإعادة‭ ‬صياغة‭ ‬وتطوير‭ ‬المنطقة‭ ‬وبنيتها‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الجديدة‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬وتوسعة‭ ‬الطرق‭ ‬الحالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجديد‭ ‬المنشآت‭ ‬والمبانى‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للأراضى‭.‬