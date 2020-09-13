محافظ دمياط تتابع ملف تقنين أراضي الدولة (صور)

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد، اليوم الأحد، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانوني للمحافظة ومديري إدارات الأملاك والشئون القانونية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.وجاء ذلك الاجتماع استكمالا لسلسلة متابعات محافظ دمياط لهذا الملف نظرًا لكونه من أهم الملفات التي توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة اهتمامًا بالغًا لاسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حقوق الشعب.وتم مناقشة الموقف الحالى الخاص بأعمال اللجان المُشكلة للفحص والمعاينة، واستعراض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم، وكذا ما انتهت إليه لجنتى المعاينة والتسعير.ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة التابعة لعدد من جهات الولاية والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقًا للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وإبرام التعاقدات للحالات التي استوفت الشروط.