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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عباس صابر في ضيافة it's showtime على شاشة «CBC».. غدًا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:49 م
الإعلامية دينا حويدق
الإعلامية دينا حويدق
أمير محمد خالد
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تستضيف الإعلامية دينا حويدق منسق المناظر والإكسسورات عباس صابر في حلقة جديدة ومختلفة من برنامج it's showtime الذي يعرض على قناة cbc، ويسلط البرنامج الضوء على الجنود المجهولة للأعمال الفنية ويعرض اللقاء غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتحدث عباس صابر خلال لقائه لأول مرة عن العديد من التفاصيل والكواليس الذي جمعته بالنجوم المصريين مثل الزعيم عادل إمام والساحر محمود عبدالعزيز، ويتحدث عن العديد من المواقف التي جمعته بالمخرج الراحل يوسف شاهين وعمله معه في كل أفلامه بداية من "الأرض".

كما تحدث عن عمله بمجال الاكسسوارات وتصميم الملابس والمؤثرات البصرية واستعرض خلال لقائه في البرنامج العديد من قطع الديكور والإكسسوار النادرة الذي استخدمها في الأعمال التي شارك فيها من قبل.
عباس صابر في ضيافة it's showtime على شاشة «CBC».. غدًا
الإعلامية دينا حويدق
الإعلامية دينا حويدق
عباس صابر في ضيافة it's showtime على شاشة «CBC».. غدًا
الإعلامية دينا حويدق
الإعلامية دينا حويدق

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