السعودية وألمانيا تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، مع السفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.