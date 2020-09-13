منصور حسن: الجامعة الأهلية الجديدة ببني سويف مشروع قومي

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة الأهلية الجديدة تعد شخصية اعتبارية منفصلة لا تهدف للربح، وتمثل مشروعًا قوميًا يخدم محافظة بني سويف، كما أنها ستصنع نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة إعداد ملف إنشاء وتأسيس جامعة بني سويف الأهلية، بحضور الدكتور خالد عباس حلمي وكيل مؤسسي جامعة بني سويف الأهلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.وأوضح أنه سيتم الاستعانة بشباب أعضاء هيئة التدريس المتميزين لنقل الخبرات للجامعة الأهلية، مشيرا أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء عدة كليات منها الطب البشرى، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وكلية العلوم الإدارية الحديثة والرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.ولفت الدكتور خالد عباس إلى أن مجلس جامعة بني سويف وافق بجلسته رقم 187 على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 فدان بشرق النيل، لمنشآت جامعة بني سويف الأهلية كمرحلة أولى.