العثور على جثة شاب بجوار مسجد في طنطا

عثر أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، على جثة لشاب في العقد الثالث من عمره ملقاة بجوار مسجد مستشفى الجامعة بشارع البحر.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة الشاب، ولم يتم العثور على أي متعلقات بحوزته، ولم يستدل على هويته.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا بعد تحرير محضر بالواقعة بواسطة مباحث قسم شرطة أول طنطا، وجار إخطار النيابة العامة واستدعاء الطب الشرعي لتحديد هوية المتوفى وسبب الوفاة.