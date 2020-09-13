محافظ دمياط تقرر فتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:56 م
حسام فهميطباعة
أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بفتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات الواقعة بنطاق المحافظة اعتبارًا من اليوم الأحد بنسبة إشغال 50% مع مراعاة التزام المواطنين بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.
وأكدت المحافظ الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.
وأكدت المحافظ الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.