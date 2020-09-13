محافظ دمياط تقرر فتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بفتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات الواقعة بنطاق المحافظة اعتبارًا من اليوم الأحد بنسبة إشغال 50% مع مراعاة التزام المواطنين بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.وأكدت المحافظ الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.