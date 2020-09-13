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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أبرزها ترنيمة «رتلوا».. أشهر ترانيم عيد النيروز

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:15 م
الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية
جرجس صفوت
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بعيد رأس السنة القبطية، والمعروفة كنسيًّا باسم "النيروز"، والتي تستمر حتى يوم 16 من شهر توت القبطي الجاري.

وينتظر الأقباط حلول عيد النيروز ليتغنوا بترانيمه الجميلة، ومن أشهرها ترنيمة "رتلوا في عيد النيروز"، والتي تقول: "رتلوا في عيد النيروز.. عيد الشهداء والمعترفين.. وعيد بطرس خاتم الشهداء.. رتلوا في عيد النيروز"، بالإضافة إلى ترنيمة "في النيروز"، والتي تقول: "فى النيروز نتهنى ونفرح سيرة الشهداء حقيقى تفرح.. شافوا عذاب لكن وياهم ربنا دايمًا يتولاهم.. عمره فى يوم أبدًا ما ننساهم".

بجانب ترنيمة "أهلًا أهلًا بيك يا عيد النيروز"، والتي تقول: "أهلًا أهلًا بيك يا عيد النيروز في ليلة ذكرى شهدائنا ذكرى أبائنا وأجدادنا هتفضل دايمًا فى قلوبنا علشان فى ذكرى حبايبنا".

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