حركة المحامين العموم للعام القضائى الجديد

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضه، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن العام القضائي 2020 2021.وذلك على أن يكون بدء تنفيذ تلك الحركة بالنسبة للمحامين العامين الأول والمحامين العامين العاملين بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية قد تحدد له يوم السبت الموافق 19\9\2020.