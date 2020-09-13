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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حركة المحامين العموم للعام القضائى الجديد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:09 م
المستشار عبد الله
المستشار عبد الله شوضه
محمد عيسي
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وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضه، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن العام القضائي 2020 2021.

وذلك على أن يكون بدء تنفيذ تلك الحركة بالنسبة للمحامين العامين الأول والمحامين العامين العاملين بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية قد تحدد له يوم السبت الموافق 19\9\2020.

حركة المحامين العموم للعام القضائي الجديد by Ahmed Ghanam on Scribd

حركة المحامين العموم للعام القضائي الجديد by Ahmed Ghanam on Scribd

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