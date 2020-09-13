البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في جنوب إفريقيا

‏قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، السفير أحمد فاضل، السفير الجديد لمصر بدولة جنوب إفريقيا.وأضاف حليم عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زار السفير الجديد المقر البابوي للتعرف على أنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا".