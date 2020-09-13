إعلان نتائج طلبات تركيب العدادات الكودية أكتوبر المقبل

قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نتائج طلبات تركيب العدادات الكودية ستعلن في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، على أن تبدأ إجراءات عمل المقايسات للعقارات التي حصلت على الموافقة طبقًا لشروط التعاقد في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه.وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن نحو ما يزيد على نصف مليون مشترك جديد من بينهم "غير الشرعيين" كانوا قد تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في مطلع يوليو الماضي، فيما قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد فترة التقديم إلى نهاية سبتمبر الجاري.وأوضح أنه خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل سوف يتم تحديد قيمة المقايسة والرسوم المطالب مقدم الطلب بسدادها لإدارة الكهرباء التابع لها بكل محافظة للتعاقد على العدادات الكودية.