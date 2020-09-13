وزير الطيران يطمئن على إجراءات مواجهة كورونا بمطار القاهرة

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مباني الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية، ومتابعة إجراءات السفر والوصول، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بمطار القاهرة.بدأت الجولة بتفقد الوزير صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (3) للوقوف على انسيابية العمل بالصالات ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال، وكذلك الأسواق الحرة، كما تفقد أيضا مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة إجراءات السفر والوصول والتأكد من مستوي الخدمات المقدمة من أجل راحة ورفاهية المسافرين.واطمأن منار على تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعي ومنظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر، والوصول بما يضمن سلامة وصحة الركاب والمسافرين عن طريق تخفيف التكدس خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب وداخل المصاعد الكهربائية، وخاصة خلال أوقات الذروة فى ظل الانتعاش المتوقع للحركة السياحية الوافدة المتوقعة إلى المطارات المصرية خلال الفترة القادمة، كما وجه الوزير بتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للركاب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر وبخاصة كبار السن وأصحاب الهمم.وأشاد وزير الطيران بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين والتنسيق الفعال مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار بتطبيق كل المعايير الصحية والضوابط الوقائية اللازمة، مؤكدًا على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم.وفي نهاية الجولة قام منار عنبة بتفقد بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمباني الركاب بمطار القاهرة.