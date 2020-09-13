استقبال 11 سفينة البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.. بينما غادره سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة؛ وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفًا و382 طنًا تشمل: 10 آلاف و952 طن فوسفات، و15 ألفا و230 طن يوريا و250 طن كسب صويا و2450 طن أسمنت و4500 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11 ألفًا و890 طنًا تشمل: 3390 طن أبلكاش و8500 طن ذرة.. بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 272 حاوية مكافئة تشمل فواكه (رمان) وخضروات (بطاطس وبطاطا) وحاصلات زراعية (كتان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، وإسبانيا، وهولندا، وإيطاليا، والصين.وأشار البيان إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 147 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 896 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 63 ألفا و814 طنًا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59 ألفًا و792 طنًا.كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1338 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 2115 شاحنة منها 218 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 13028 طنا من البضائع العامة.