كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالخرطوش في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمشاجرة بالهرم ووفاة أحد أطرافها.وأسفرت جهود الفحص عن حدوث مشاجرة بين صاحب مطعم وآخر عامل بمحل، مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، بسبب لهو الأطفال قام خلالها الأخير بإطلاق عيار خرطوش محدثًا إصابة الأول التى أودت بحياته.وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته بندقية خرطوش، مستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.