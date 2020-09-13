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الثقافة

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرًا للأمل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:10 م
المهرجان العربي للفن
المهرجان العربي للفن التشكيلي
جمال عاشور
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قال هشام قنديل، مديري جاليري ضي، إنهم وصلوا إلى المحطة الثالثة في قطار المهرجان العربى للفن التشكيلى بالقاهرة، لافتا إلى أنهم أكثر ثقة في قدرات الشباب من جهة، ومقومات الإبداع من كل الجهات.

وتابع: "في البداية ومنذ المهرجان الأول كنا نؤمن بأن كل إنسان فنان بطبعه، وفي إمكانه إنتاج روائع فنية إذا ما وجد الفرصة، وترك حرًا طليقًا بعيدًا عن كل التعقيدات، ومن ثم فقد حصدنا ما اعتبرناه واعتبره النقاد حينها فضل إثبات تلقائية الفن، ولما كانت الدورة الثانية، زاد إيماننا بأن ما نفعله هو من قبيل المغامرة المحسوبة التي تستهدف تقديم المبدعين الجدد، على حساب أي قيمة أخرى بما فيها حسابات الربح والخسارة، حيث لا خاسر مطلقًا من الفنانين القادمين بقوة ولا من المتلقين المتلهفين، ولا من إدارة المهرجان".

وأضاف: "وصلنا إلى الدورة الثالثة، ونحن أكثر إحساسًا بأننا جميعًا مدينون لطبيعة مصر بالكثير، حيث انبساط واديها، واستقامة خطوطها، وصفاء سمائها، وسطوع شمسها، كل ذلك وأكثر منه كان وراء ما أنتجه الفنانون الأوائل من أعمال خالدة، تحفزنا للمواصلة".

وأعرب مدير الجاليري عن فخره وفرحته بمشاركته في تحقيق القيمة الفنية، والجدية في التعبير، حتى يصبح الفن المصري الحديث على يد هؤلاء الشباب أداة للوعي والتبصير، موضحًا أن الجانب الهادف في العمل الفني هو من أشق الصعوبات التي تواجه الفنانين المبدعين، لكنهم يؤمنون بقدرتهم على تقديم فسيفساء جميلة من القيم الجمالية المحفزة للأمل والعمل، وأن لدى الشباب خيالًا خصبًا ومساحات واسعة تمكنهم من مزج الأفكار والألوان، لتصنع عالمًا فنيًا متكاملًا له مقوماته وأصوله وجذوره.

وأشار إلى أن الدورة الثالثة من المهرجان جاءت مع استمرار المخاوف من جائحة كوفيد 19، وانتاب بعض الشباب مشاعر الإحباط والكسل، وكان هذا الدافع الأول وراء إصرارنا على إقامة المهرجان في الوقت الحالي نفضًا لعوامل اليأس، وتأجيجًا للهمم، ونشرًا للأمل، وربما كان ذلك أيضًا هو السبب في إصرار أتيليه العرب للثقافة والفنون على توسيع دائرة المشاركة العربية هذا العام.

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