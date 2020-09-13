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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان محطة معالجة صرف صحى سخا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:42 م
ياسمين فؤاد واللواء
ياسمين فؤاد واللواء جمال نور الدين
أريج الجيار
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استكملت ياسمين فؤاد واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، جولتهما بالمحافظة بتفقد محطة معالجة صرف صحى سخا، والتى تعمل بطاقة استيعابية حوالى ٩٥ ألف متر مكعب بنظام الحمأة النشطة، حيث تحتوى على وحدة لتحويل الحمأة إلى غاز ميثان والاستفادة منه للحصول على واحد ميجا.

رافقها خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وتفقدت موقعًا يتم فيه تجربة معالجة مياه الصرف الصحى المعالج بالطرق المختلفة لإنتاج الأسماك بدون إضافة أغذية أو أعلاف، وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتجربة لما فيها من فائدة كبيرة للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه أثناء متابعتها لمحاور التفتيش المتواجدة بالمحافظة لمكافحة حرائق قش الأرز والمخلفات والتابعة للوزارة لاحظت وجود عدة حرائق لمخلفات زراعية، وعلى الفور وجهت باستدعاء قوات الحماية المدنية للتعامل مع هذه الحرائق ولم تغادر الموقع حتى تم الانتهاء من إخمادها، كما وجهت بضرورة المتابعة المستمرة لمنع تكرار مثل هذه الحرائق، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أى حرائق للمخلفات.

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