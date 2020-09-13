سميرة سعيد تطرح «قط وفار» على محطات الراديو

طرحت "الديفا" سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "قط وفار" على محطة راديو، و"نجوم FM" وراديو 9090 FM وراديو "إينرجى" FM والأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسى.وكانت سميرة سعيد طرحت أغنية "قط وفار" مساء الخميس الماضى على موقع "يوتيوب" وذلك بعد أن قدمتها لأول مرة فى حفل أونلاين على موقع "تيك توك"وحاليا تقترب الأغنية من مليون مشاهدة.