الكردي: الجامعات رسالتها خالدة في خدمة العلم والمجتمع

قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي إن الجامعة تواصل رسالتها الخالدة في خدمة العلم والمجتمع حاملة شعلة التنوير بعلمائها وباحثيها، تليها مكتبة الإسكندرية لتضيف منارة علمية جديدة تزيد من توهج الإسكندرية، ودورها المتعاظم كعاصمة عالمية للثقافة والتنویر.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي عن دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات الإسلامية، بمشاركة نخبة من كبار علماء الأمة وكبار المتخصصين إضافي إلى ما يقرب من 50 باحثا من مصر والعالم الإسلامي.وأكد الكردي أهمية دور الجامعات في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية في شتى مجالات الحياة بعد جائحة كورونا، وكذلك تعزيز دور الجامعات في بناء منظومة القيم في المجتمعات وترسيخها من خلال البرامج والأنشطة، وإبراز القيم الدافعة للتقدم في الفكر الإسلامي وسبل تمكين الجامعات من تطبيقها في واقع الحياة.وأشار إلى أن مؤتمر اليوم يتناول دور جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع وترسيخا للقيم فهو يلمس الدور الحاسم لهذه الجامعات في العالم الإسلامي الذي يمر في الوقت الراهن بمرحلة دقيقة وخطيرة في تاريخه وربما مرحلة غير مسبوقة، خاصة أن العالم الإسلامي كقوة وعقيدة ظل مستهدفا من قبل قوى عالمية أخرى تعمل على استغلاله وإضعافه ونشر الفوضى في ربوعه، وظهور الإرهاب والأفكار الهدامة بين شبابه.. فإن ذلك كله يلقي بأعباء على المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية وغيرها مما يتطلب تضافر جهودنا جميعا في جامعاتنا الإسلامية لتكون كالعهد منارات للأساتذة والتثقيف الحقيقي مستلهمة في ذلك القيم الإسلامية الأصيلة في جميع مجالات الحياة.وتابع قائلا: "تتشرف جامعة الإسكندرية بعقد مؤتمر اليوم عن دور الجامعات في خدمة المجتمع، وترسيخ القيم، وتأكيدًا لاستمرار التعاون المثمر البناء بين الجامعة ورابطة الجامعات الإسلامية، وبمشاركة متميزة بين وزارة الأوقاف المصرية، وجامعة الأزهر، ومكتبة الإسكندرية، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وتأكيدا لدور مدينة الإسكندرية والتي كانت وما زالت منارة علمية عبر تاريخها الطويل".