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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المصري الديمقراطي»: تحالف الأحزاب الانتخابي أتاح فرصة المشاركة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:16 م
تحالف الأحزاب الانتخابي
تحالف الأحزاب الانتخابي
أشرف لاشين
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قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن في ينتظر بأمل الجولة الثانية لتجربة التحالف الانتخابي للأحزاب بانتخابات مجلس النواب، مضيفا أن التحالف الانتخابي أتاح فرصة للأحزاب الموالية والمعارضة أن تكون موجودة في مجلس الشيوخ، وستتكرر بالبرلمان.

وأضاف زهران، خلال كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب ٢٠٢٠، والتى تضم ١٢ حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه لابد أن يكون هناك حوار سياسي موسع خلال الفترة المقبلة، وهو شرط النجاح في التجربة الحالية، لأن مصر تواجه تحديات خارجية وأزمة اقتصادية وَفساد في الجهاز الحكومي وتحتاج إلى حشد الشعب المصري، مشيرا إلى أنه "لابد من عمل انفراجة في المجتمع من إتاحة فرصة للأحزاب وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي لكي نعيش في دولة مدنية حديثة".

وتمنى زهران أن تكون الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب أفضل من الأولى انتخابات مجلس الشيوخ، وأن تكون مرتبطة بانفراج سياسي وخطوة نحو الإفراج عن المحبوسين سياسيا وعودة المواقع المحجوبة حسب قوله، مطالبا بضرورة مناقشة وتقيم التجربة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وهل هناك ملاحظات من عدمه، وتلافيها حال وجودها.

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