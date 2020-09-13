محمد فاروق «شيبة» يغير جلده ويقدم دور «شاب رومانسي» في «الأسد»

يقدم الفنان محمد فاروق الشهير بـ"شيبة" دور شاب رومانسي وشخصية ناجحة وطموحة في المسلسل الكوميدي الأسد.وبدأت شركة ليونز للإنتاج والتوزيع السينمائي بالتعاون مع مجموعة من نجوم الفن تصوير أولى حلقات المسلسل الكوميدي "الأسد" على أن ينتهي التصوير خلال الشهر الجاري، والمسلسل هو أول انتاج دارمي للشركة.المسلسل للكاتب مصطفى سالم، إخراج المخرج الشاب محمد بدير، بطولة النجم أحمد عبدالله محمود ونبيل قيراط والنجم المتألق محمود فارس والفنان محمد فاروق ومدحت عربان وريهام محيي ومنى عز الدين وميدو فايز والوجه الجديد شيرين غالي موسيقى تصويرية "الموسيقار أحمد شعتوت.يذكر أن محمد فاروق برع في تقديم دور "الشرير" على مدار سنوات وكان من أهم أعماله دور "سيد شيبة" في فيلم إبراهيم الأبيض وهو ما جعل الجمهور يلقبه باسم "شيبة" لذلك يعتبر دوره في المسلسل مرحلة جديدة في حياته الفنية.وبدأ الفنان محمد فاروق مسيرته الفنية عام 2009 وشارك في عديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.ومن أبرز أعمال محمد فاروق: " البرنس، خارج عن الخدمة"، "دعدوش"، "وش سجون"، "فرش وغطا"، و"جمهورية إمبابة"، وكل من مسلسلات: "الكبير أوي 5"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و"سجن النسا"، و"طاقة نور"، وغيرها