أحمد صلاح حسني يبدأ تصوير مسلسله الجديد في أكتوبر

قرر صناع مسلسل الفنان أحمد صلاح حسني الجديد بدء تصوير أول مشاهد العمل خلال شهر أكتوبر المقبل ليشارك به في المنافسة الشتوية ضمن موسم "الأوف سيزون" على أن يتم عرضه في شهر ديسمبر.ويعكف المؤلف محمد عبد المعطي على كتابة باقي الحلقات ولم يستقر وفريق العمل على اسم نهائي له، وهناك أكثر من ترشيح لاسم المسلسل، ومن المقرر الإفصاح عن كافة التفاصيل خلال أيام قليلة.ويجري المخرج أحمد سمير فرج عدة جلسات عمل مع أبطال المسلسل وكل الصناع للاتفاق على الخطوط الدرامية، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية ومكانية للعمل قبل انطلاق تصويره، ومعاينة أماكن التصوير المختلفة، والمسلسل يتكون من 45 حلقة وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد صلاح حسني في عالم الدراما.