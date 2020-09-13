رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

mbc تستعد لإطلاق برنامج «تحدي العائلات»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:16 م
شبكة قنوات mbc
شبكة قنوات mbc
دعاء عبد المقصود
طباعة
بدأت شبكة قنوات mbc فى التحضير لبرنامج جديد ينتمي لنوعية برامج المسابقات يحمل اسم "تحدي العائلات" والمقرر بدء عرض أولى حلقاته خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال الخريطة البرامجية للشبكة والتى تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل.

"تحدي العائلات" هو برنامج ترفيهي جديد يقدمه الإعلامي داوود الشريان وهو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي الشهير "family FUED "الذي امتدت مواسمه لسنوات طويلة.

والبرنامج تدور فكرته حول عائلتين، كل واحدة منهما مؤلفة من أربعة أشخاص فقط، تبدأ المسابقة بينهما ببعض الأسئلة الحياتية اليومية، ومن يجمع نقاطًا أكثر يربح آلاف الريالات السعودية.

وفتح البرنامج باب التقدم للاشتراك بين الجمهور واقتصر الاختيار على جمهور المملكة العربية السعودية والتى سيتم تصوير حلقات البرنامج بها وجاء هذا الاقتصار على جمهور السعودية فقط فى الموسم الأول من البرنامج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصعوبة انتقال عائلات بأكملها من بلد الى آخر.

موضوعات متعلقة

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

تنسيق 2020.. 10 أوراق مطلوبة للتقديم في الكليات

مصر تؤكد دعمها لمساعي السعودية لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

مصر تؤكد دعمها لمساعي السعودية لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

انتشال 3 جثامين لعمال سقطوا في خط طرد صرف صحي بأسيوط

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

أسرار «الباد بوي».. حكايات وخناقات في حياة أحمد رمزي

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

"تيك توك" تعزز التزامها بالسلامة الرقمية بإطلاق برنامج "سفراء الأمان"

«صحة دبي» تعدل رسوم فحوص كورونا

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرًا للأمل

«مكان مشبوه».. ديوان جديد لمحمد الكفراوي

الشاعر خالد مياس يقدم قراءة من «شرفات الشوق»

الأربعاء.. أمسية مفتوحة فى «آفاق اشتراكية»