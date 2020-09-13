mbc تستعد لإطلاق برنامج «تحدي العائلات»

بدأت شبكة قنوات mbc فى التحضير لبرنامج جديد ينتمي لنوعية برامج المسابقات يحمل اسم "تحدي العائلات" والمقرر بدء عرض أولى حلقاته خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال الخريطة البرامجية للشبكة والتى تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل."تحدي العائلات" هو برنامج ترفيهي جديد يقدمه الإعلامي داوود الشريان وهو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي الشهير "family FUED "الذي امتدت مواسمه لسنوات طويلة.والبرنامج تدور فكرته حول عائلتين، كل واحدة منهما مؤلفة من أربعة أشخاص فقط، تبدأ المسابقة بينهما ببعض الأسئلة الحياتية اليومية، ومن يجمع نقاطًا أكثر يربح آلاف الريالات السعودية.وفتح البرنامج باب التقدم للاشتراك بين الجمهور واقتصر الاختيار على جمهور المملكة العربية السعودية والتى سيتم تصوير حلقات البرنامج بها وجاء هذا الاقتصار على جمهور السعودية فقط فى الموسم الأول من البرنامج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصعوبة انتقال عائلات بأكملها من بلد الى آخر.