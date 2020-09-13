8 وفيات و433 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 حالات وفاة و433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 83 حالة للشفاء.وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استلم (2725) في عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 2292 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية موزعة إلى 292 حالة جديدة غير مخالطة، و141 مخالطة.وبين أن إجمالي الإصابات وفق الإحصاءات العامة بالبلاد منذ تفشي فيروس كورونا، 22،781 إصابة، بينها 10236 حالة نشطة، و12236 متعافيا، و362 متوفيا.