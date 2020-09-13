صعود محدود لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع، على صعود طفيف مدعومة بعمليات شراء محدودة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، تلك التى قابلتها قوى بيعية واضحة من قبل المصريين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 500 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 617.3 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنسبة 19. 0%، بما يعادل 20.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18 %، بما يعادل 21.94 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1879 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها حوالي 960.5 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 385.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 38.7 ألف صفقة بيع وشراء.