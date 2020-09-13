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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عشماوي» في ضيافة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:35 م
الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي
دعاء أبو العزم
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تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ندوة عبر الإنترنت، غدا الإثنين، تستضيف خلالها الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية.

يدور الاجتماع حول عرض عن الإمدادات الوطنية والتجارة الداخلية، والمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمراكز اللوجستية والأنشطة ذات الصلة، والتبادل السلعي وصلته بقطاع الأعمال الزراعية، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي تنظمها الغرفة بهدف تزويد أعضائها بمنصة آمنة؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على النظام الاقتصادي والعلاقات التجارية.

وتهدف غرفة التجارة والصناعة الفرنسية من خلال هذه الندوات إلى استضافة المسئولين في القطاعين العام والخاص؛ لإتاحة الفرصة للمشاركين للوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية المحتملة.

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