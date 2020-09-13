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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تدرس إقامة معرض للكتاب بالأوبرا.. وعبدالدايم توجه بدعم الناشرين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:00 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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تدرس وزارة الثقافة مقترحا لإقامة معرض للكتاب في أحد الأماكن المملوكة للوزارة في القاهرة، سواء في ساحة دار الأوبرا، أو في الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجهت بدعم الناشرين قدر الإمكان في الفترة الحالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها بسبب توقف معارض الكتب لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف الحاج علي لـ"الدستور" أن مقترح فكرة إقامة معرض كتاب بالقاهرة جاء بجانب مقترح إقامة معرض للكتاب في الإسكندرية، لتعويض الناشرين عن جزء من الخسائر التي تعرضوا لها طيلة الفترة الماضية.

ومن جهته قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد في انتظار موافقة الوزيرة على إقامة المعرض، لافتا إلى أن إقامة معرض للكتاب في الوقت الحالي يعيد إلى الناشرين الأمل، خاصة بعدما تعرضوا إلى خسائر كبيرة في الفترة الماضية بسبب توقف الأنشطة والمعارض بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن الاتحاد يحاول الخروج من الأزمة، بشكل إيجابي، دون حدوث أضرار أو خسائر أخرى للناشرين، موضحًا أنه لم يتم تحديد عدد الناشرين الذين سيشاركون في المعرض، نظرًا لأن مكان إقامته لم يحدد حتى الآن.

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الثقافة

«الثقافة» تدرس إقامة معرض للكتاب بالأوبرا.. وعبدالدايم توجه بدعم الناشرين

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