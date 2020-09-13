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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس «العدل»: وجود الأحزاب على طاولة واحدة خطوة إيجابية وفعالة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:21 م
عبدالمنعم إمام
عبدالمنعم إمام
أشرف لاشين
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قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن البلاد تمر بظروف صعبة للغاية وعلينا أن ندرك تماما مع يمر به الوطن.

وأضاف إمام خلال كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب 2002، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جود الأحزاب على طاولة واحدة من أجل التشاور على تشكيل قائمة انتخابية "خطوة إيجابية" وفعالة للغاية في الحياة السياسية في مصر.

وتابع إمام: "لدينا روية واضحة وخطة سوف نعرضها في مجلس النواب المقبل، نتمنى أن تسهم في الحياة السياسية".

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