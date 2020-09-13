أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 6.4 مليون

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% ليصل إجمالي الحالات إلى 6.49 مليون، حتى الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وتجاوزت الزيادة على الصعيد الوطني متوسط الزيادة اليومية وهي 0.5% خلال الأسبوع الماضي.وكانت ولاية كاليفورنيا سجلت أعلى عدد من الحالات المؤكدة وهي 759 ألفا و398، بزيادة 0.5% مقارنة بنفس الوقت أمس.وشهدت ولاية "ويست فيرجينيا" زيادة 2.9% في عدد الإصابات، مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و528.وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 الماضية، حيث بلغ 105 أشخاص.