كابل كهرباء يهدد سكان الوراق.. ومواطنون: «مستنيين تحرك الشركة»

استغاث سكان شارع سعيد لطفي بمنطقة الوراق بالجيزة من وجود كابل كهرباء رئيسي مكشوف دون ردمه، مطالبين شركة الكهرباء والجهات المعنية بسرعة الاستجابة لهم وحل الأزمة سريعًا؛ حفاظا على أرواح السُكّان.وقال أحد السكان، لـ«الدستور»، إنه تم التواصل مع شركة الكهرباء التي تعهّدت بحل المشكلة خلال يوم أو يومين على الأكثر، وسيتم ردم كابل الكهرباء أسفل الأرض مرة أخرى؛ حرصًا على سلامة المواطنين وسكان المنطقة بالكامل.من ناحيته، قال مجدي محمد، أحد قاطني العقار إن الأزمة قائمة منذ وقت طويل، مؤكدًا أن الأهالي طالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك دون جدوى، لافتًا إلى أنها تمثل خطرًا كبيرًا على أهالي الشارع، خاصة أنها أسلاك الكابل عارية أسفل الأرض كأي كابل كهرباء رئيسي موجود في الشارع.وأوضح ممدوح سيد، أحد سكان الشارع سعيد لطفي، بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه جار حل الأزمة من خلال التواصل مع شركة الكهرباء التي أكدت حلها في غضون أيام، خاصة أن هناك أهالي وأصحاب محال يقومون برش الشوارع دون وعي، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حدوث كارثة للمَارة وسكان الشارع، خاصة الأطفال منهم وكبار السن دون الانتباه لوجود كابل رئيسي عاري فوق الأرض.