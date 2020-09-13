رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء العراقي يدعو لاستمرار العمليات الاستباقية على الحدود مع سوريا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:35 م
اللواء يحيى رسول
اللواء يحيى رسول
وكالات
طباعة
صرح اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الأحد، بأن العمليات الاستباقية لحماية الأراضي المشتركة مع سوريا مستمرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع اليوم عن رسول قوله إن "التفاهمات جيدة حتى الآن، بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة الكردية في موضوع مراكز التنسيق المشترك، لكننا ننتظر ماستؤول إليه نتائج التنسيق والمباحثات بين الجانبين".

وأضاف أن "قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي وهناك تنسيقا مشتركًا بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لحماية المناطق الفارغة، التي تقع بين خط تواجدهما، وأن التنسيق مع قوات البيشمركة بخصوص القيام ببعض العمليات المشتركة ضمن هذه المناطق، فضلا عن التبادل المعلومات الاستخباراتية، مهم جدا خلال المرحلة القادمة".

وقال رسول إن "الحدود المشتركة مع سورية بمسافة 605 كيلومترات ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية وأجرينا الكثير من التحصينات والتحكيمات على الحدود المشتركة، المتمثلة بالخنادق، والسواتر الترابية، والاسلاك الشائكة والنفاخية، ونصب ابراج مراقبة، وتوزيع كاميرات حرارية ".

وأضاف أن"العمل مستمر للقيام بعمليات نوعية واستباقية، خاصة بالمناطق الحدودية القريبة من مناطق شمال شرق سورية، حيث تواجد العناصر الإرهابية".

وأكد أن "قواتنا تحقق ضربات موجعة لبقايا هذه الفلول وأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سورية وتحكيمها وتحصينها بشكل كبير، إضافة إلى الاستمرار بعمليات نوعية مبنية على المعلومة الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي".

وأوضح أن "عمليات الوعد الصادق مهمة، خاصة بعد زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لمحافظة البصرة، حيث وجه بضرورة حماية المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم وحصر السلاح بيد الدولة".

وشدد على "ضرورة إعادة هيبة الدولة وسلطة القانون وحماية العراقيين في كل مكان وأن هذه العمليات ممكن أن تمتد لمناطق أخرى، حسب المعلومات الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي".

موضوعات متعلقة

بعد التسريبات الأخيرة.. رعب يسيطر على مذيعي قنوات الإخوان في تركيا

«مستقبل وطن» يعلن تشكيل تحالف «من أجل مصر» لخوض انتخابات النواب

الباز يفضح أكاذيب «الكلب النابح» محمد علي عن بيع فيلا الرحاب

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفرالشيخ

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تدرس إقامة معرض للكتاب بالأوبرا.. وعبدالدايم توجه بدعم الناشرين

طارق الكومي: لا قيود في الدورة 3 للمهرجان العربي للفن التشكيلي

«الكف والسامر» على مسرح قصر ثقافة مطروح

ساقية الصاوي تستضيف أميرة رضا في حفل غنائي.. الليلة