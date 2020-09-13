رئيس الوزراء العراقي يدعو لاستمرار العمليات الاستباقية على الحدود مع سوريا

صرح اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الأحد، بأن العمليات الاستباقية لحماية الأراضي المشتركة مع سوريا مستمرة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع اليوم عن رسول قوله إن "التفاهمات جيدة حتى الآن، بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة الكردية في موضوع مراكز التنسيق المشترك، لكننا ننتظر ماستؤول إليه نتائج التنسيق والمباحثات بين الجانبين".وأضاف أن "قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي وهناك تنسيقا مشتركًا بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لحماية المناطق الفارغة، التي تقع بين خط تواجدهما، وأن التنسيق مع قوات البيشمركة بخصوص القيام ببعض العمليات المشتركة ضمن هذه المناطق، فضلا عن التبادل المعلومات الاستخباراتية، مهم جدا خلال المرحلة القادمة".وقال رسول إن "الحدود المشتركة مع سورية بمسافة 605 كيلومترات ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية وأجرينا الكثير من التحصينات والتحكيمات على الحدود المشتركة، المتمثلة بالخنادق، والسواتر الترابية، والاسلاك الشائكة والنفاخية، ونصب ابراج مراقبة، وتوزيع كاميرات حرارية ".وأضاف أن"العمل مستمر للقيام بعمليات نوعية واستباقية، خاصة بالمناطق الحدودية القريبة من مناطق شمال شرق سورية، حيث تواجد العناصر الإرهابية".وأكد أن "قواتنا تحقق ضربات موجعة لبقايا هذه الفلول وأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سورية وتحكيمها وتحصينها بشكل كبير، إضافة إلى الاستمرار بعمليات نوعية مبنية على المعلومة الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي".وأوضح أن "عمليات الوعد الصادق مهمة، خاصة بعد زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لمحافظة البصرة، حيث وجه بضرورة حماية المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم وحصر السلاح بيد الدولة".وشدد على "ضرورة إعادة هيبة الدولة وسلطة القانون وحماية العراقيين في كل مكان وأن هذه العمليات ممكن أن تمتد لمناطق أخرى، حسب المعلومات الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي".