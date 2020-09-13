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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية»: البرلمان المقبل سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية مصر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:34 م
البرلمان
البرلمان
أشرف لاشين
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قال محمد عطية الفيومي، عضو المجلس الرئاسي لحزب «الحرية»، إنَّ البرلمان المقبل مهم للحياة السياسية نظرًا لأنه سيلعب دورًا كبيرًا في تحقيق رؤية مصر.

وأضاف الفيومي: «نوجه الشكر الكامل لكي مَن سعى وشارك من أجل خروج هذه قائمة (من أجل مصر) إلى النور، وعلينا بذل كل الجهد من أجل ترجمة هذه الجهود تحت قبة المجلس».

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة «من أجل مصر» لانتخابات النواب 2020، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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