«الحرية»: البرلمان المقبل سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية مصر

قال محمد عطية الفيومي، عضو المجلس الرئاسي لحزب «الحرية»، إنَّ البرلمان المقبل مهم للحياة السياسية نظرًا لأنه سيلعب دورًا كبيرًا في تحقيق رؤية مصر.وأضاف الفيومي: «نوجه الشكر الكامل لكي مَن سعى وشارك من أجل خروج هذه قائمة (من أجل مصر) إلى النور، وعلينا بذل كل الجهد من أجل ترجمة هذه الجهود تحت قبة المجلس».جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة «من أجل مصر» لانتخابات النواب 2020، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.