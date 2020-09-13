تيسير مطر: البرلمان المقبل عليه دور ترجمة إنجازات الدولة

شكر المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، جهود حزب مستقبل وطن في السعي لتشكيل القائمة الانتخابية "من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.وتابع مطر: "علينا أن نوجه رسالة إلى الشعب المصري بأن الأحزاب السياسية متواجدة ولها دور في الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور".وأضاف مطر: "البرلمان المقبل عليه دور كبير في ترجمة الإنجازات التي تقوم بها الدولة"، داعيا الشعب المصري بكل قول في المشاركة في هذا الاستحقاق الهام الذي يرسخ الاستقرار السياسي.