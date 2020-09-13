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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تيسير مطر: البرلمان المقبل عليه دور ترجمة إنجازات الدولة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:32 م
المهندس تيسير مطر
المهندس تيسير مطر
أشرف لاشين
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شكر المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، جهود حزب مستقبل وطن في السعي لتشكيل القائمة الانتخابية "من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

وتابع مطر: "علينا أن نوجه رسالة إلى الشعب المصري بأن الأحزاب السياسية متواجدة ولها دور في الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور".

وأضاف مطر: "البرلمان المقبل عليه دور كبير في ترجمة الإنجازات التي تقوم بها الدولة"، داعيا الشعب المصري بكل قول في المشاركة في هذا الاستحقاق الهام الذي يرسخ الاستقرار السياسي.

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