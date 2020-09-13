رئيس «الشعب الجمهوري»: «تحالف الأحزاب» خطوة نحو الديمقراطية الحقيقية

هنأ المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المصريين بما وصفه بالخطوة الأولية في مسار الديمقراطية، الذي لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية الحكيمة والرصينة، بتكوين تحالف انتخابي لخوض انتخابات مجلس النواب 2020من 12 حزبا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.وأضاف عمر، في كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب 2020، والتي تضم ١٢ حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: "منذ عام 1953 مصر كانت تمضى في نظام الحزب الواحد، وفي غفلة من الزمن حاول حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية أن يسلك هذا المسار، الآن نحن أمام مسار ديمقراطي حقيقي، أن تتجمع هذه الأحزاب لما لها من توجهات وأيديولوجيات مختلفة بعد نجاحها في انتخابات مجلس النواب يؤكد أننا أمام بداية حقيقة لمسار ديمقراطى حقيقي".وتابع: "أتمنى أن يكون هذا هو النهج تحت قبة البرلمان بغرفتي، الشعب المصري يعلق آمال عريضة في هذه الخطوة الهامة التي يحلم بها الشعب وتريده القيادة السياسية، على ألا يقتصر القبول الذي تشهده على العملية الانتخابية فقط، لكن يجب أن يمتد تحت القبة أيضا، وسنلتزم كحزب بذلك".