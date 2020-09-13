رئيس «التجمع»: تحالف الأحزاب «الانتخابي» يؤكد إعلاءها مصلحة الوطن

قال السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إن انضمام هذا العدد من الأحزاب المصرية لتشكيل تحالف انتخابي، يؤكد أن الجميع يُعلي المصلحة العامة للوطن، مشيدا بالجهود التي يبذلها حزب مستقبل وطن في هذا الصدد.وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب 2002، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "البرلمان المقبل يأتي في ظروف خاصة تمر بها البلاد، وسيكون مسؤولا عن مراجعة كافة القوانين مع الغرفة التشريعية الثانية (الشيوخ)، عن تعظيم قواعد العدالة الاجتماعية، مؤكدا البرلمان سيكون هدية للمصريين".