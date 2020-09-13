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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 89 موقعًا لتجميع قش الأرز في كفرالشيخ (صور)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:47 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالجهود المبذولة من كافة الجهات المختلفة في الدولة، وعلى رأسها وزارتا البيئة والتنمية المحلية، حيث تمت توعية وإرشاد المزارعين عبر العديد من الندوات الإرشادية.

وأضاف "نورالدين"- في بيان اليوم- أن محافظة كفرالشيخ تحظى بمساحات مزروعة تقدر بحوالى ٣٢% من الناتج القومي لزراعة الأرز على مستوى الجمهورية، ويشكل ذلك حوالى ٢٥٦ ألف فدان تنتج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة وافتتاح 89 موقعا لتجميع قش الأرز، لافتا إلى أن المردود الاقتصادي العائد للفلاح والدولة من وراء ذلك، حيث نسعى من خلال تلك الجهود إلى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بشكل كامل.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على تكاتف وتناسق كافة جهود الدولة من خلال منظومة تسعى لضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع نسب التلوث أو وجود أي ضرر على صحته، إضافة إلى الاستفادة من العائد الاقتصادى والاجتماعى، وزيادة فرص العمل لعمليات تجميع قش الأرز.

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