«حماة الوطن»: تحالف «من أجل مصر» لانتخابات النواب يؤدي لرفعة مصر

قال اللواء محمد علي، ممثل حزب «حماة الوطن»، إن اجتماع الأحزاب ضمن التحالف الوطني لقائمة «من أجل مصر» لانتخابات النواب هو عمل صالح يؤدي لرفعة مصر.جاء ذلك خلال كلمة «علي»، اليوم الأحد، بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة «من أجل مصر» لانتخابات النواب 2020، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية «شباب الأحزاب والسياسيين».وأضاف: «إنه لشرف لي أن أتواجد اليوم وسط هذه الكوكبة السياسية متفقين على شيء واحد وهو مصر، وما نفعله لصالح مصر، وإن اجتماعنا اليوم وعملنا هو عمل صالح يؤدي لرفعة مصر، والعمل معًا من أجل الناحية الاقتصادية والثقافية والناحية العسكرية أيضا».