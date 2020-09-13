9 حالات زواج قاصرات فى شهر.. 250 بلاغ عنف ضد الأطفال بالشرقية

قال أيمن الأمير العطار، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل والمشرف على مكتب رعاية أسر الشهداء بالشرقية، إنه خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٩حتى سبتمبر 2020، تم تلقى أكثر من 250 بلاغا تضمنت (التعذيب والعنف الجسدي والجنسي، الاستغلال والإهمال، عمالة الأطفال)، وتم رفع الخطرعن الأطفال بالتعاون مع النيابة والشرطة وعمل خطة رعاية متكاملة شاملة جميع الجوانب النفسية والصحية والقانونية لهم والبحث عن عائل مؤتمن في حالة عدم وجود عائل مؤتمن للطفل.وأضاف العطار، في بيان، أنه جرى أيضا رصد العديد من بلاغات الزواج المبكر، منها 9 بلاغات في شهر أغسطس فقط، جرى فيها إيقاف الزواج وتوعية الأسر واتخاذ الإقرارات اللازمة على أولياء الأمور والمتابعة بصفة دورية بالتعاون مع النيابة الكلية ونيابة الطفل وعمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز تضم قوائم بكل الأماكن والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز، وذلك لسرعة تقديم الخدمة وتيسير إحالة البلاغات.أشار مدير وحدة حماية الطفل إلى أنه تمت إعادة تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة المحافظ وكذلك الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالقرار رقم ٥٦٤٥ لسنة ٢٠٢٠، والتي تشكلت من (مقرر اللجنة العامة، إخصائية اجتماعية، منسقه خط النجدة، مسئولة الملفات، مدخلة بيانات)، وتمت إضافة ممثل للأوقاف وممثل للكنيسة وعميد كلية التربية والطفولة للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالقرار رقم ٦١١٨ لسنة ٢٠٢٠.