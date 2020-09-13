بريطانية من أصول إيرانية عقب تأجيل محاكمتها: «أشعر كأنى ورقة مساومة»

أعلنت إيران، اليوم الأحد، تأجيلها المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم للبريطانية- الإيرانية، المسجونة في طهران منذ العام 2016 نازين زاجري راتكليف، وفق ما أفاد زوجها.وقال ريتشارد راتكليف لوكالة فرانس برس، نعم تم تأجيل جلسة اليوم، مضيفًا أنه تم إبلاغ محاميها بأن المحكمة لن تنظر في "القضية اليوم".بدورها، أكدت توليب صدّيق، النائبة عن حزب العمال البريطاني والناشطة منذ مدة في حملة لتأمين إطلاق سراحها، تأجيل المحاكمة بعدما تحدثت إليها.وقالت "صديق" على تويتر: "إنها محبطة وقلقة وغاضبة، معتبرة أن نازنين تعامل مرة جديدة وكأنها ورقة مساومة".وكانت رسالة وجهها وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إلى محامي المواطنة الإيرانية البريطانية الأسبوع الماضي، ألمحت لأول مرة بارتباط قضية زغاري بديون لإيران في عهدة لندن.