«بحوث الصحراء» يطلق الخطة البحثية الجديدة لتحقيق التنمية الزراعية

أطلق مركز بحوث الصحراء الخطة العامة البحثية والتطبيقية للعام الحالي (2020- 2021)، والتي تشتمل على تنفيذ 5 برامج بحثية رئيسية والعديد من البرامج الفرعية التي تغطي كل التخصصات العلمية للمركز، وتهدف إلى المساعدة في تحقيق التنمية الزراعية للصحاري المصرية في ضوء الاستدامة، من خلال توحيد الجهود البحثية لتحقيق الأهداف على كل من المدى القريب والمتوسط والبعيد.ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تحديث آليات وخطط العمل، بما يضمن مواكبة الجهود التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة في كل ربوع مصر.وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور الدكتور صفي متولي، نائب رئيس المركز للشئون العلمية، ورؤساء ووكلاء الشعب البحثية.وقال زغلول: "إن هذه الخطة المتمثلة في مجموعة من البرامج البحثية للوقوف على الحالة الراهنة للمناطق الصحراوية، حيث يتم حصر ورصد كل الدراسات السابقة التي تم إجراؤها في الصحاري المصرية حتى يسهل الاعتماد عليها لاستكمال الدراسات بناء على ما تم سابقا خلال العقود الماضية".وأضاف: "أنه سيتم إعداد خريطة شاملة لكل المناطق الصحراوية بمصر بما تم من دراسات مع رصد الاحتياجات الفعلية لتنمية هذه المواقع فيما يتعلق بتخصصات مركز بحوث الصحراء والانتهاء من هذه الخريطة الشاملة في غضون 6 أشهر من تدقيق البيانات، وهذا انطلاقًا من أهمية توفير البيانات والمعلومات من أجل صناعة واتخاذ القرار وهذا ما يؤكد عليه وزير الزراعة في كل لقاءاته مع قيادات الوزارة".وأوضح أن الخطة البحثية تستهدف دراسة شاملة لكل من (الوادي الجديد- مطروح- الساحل الشمالي الغربي- البحر الأحمر- توشكى- أسوان- شمال وجنوب ووسط سيناء- الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد)، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستوفر البيانات التي تساعد في وضع خطط التنمية الزراعية المستدامة في الصحاري وتكون نتائج هذه البرامج البحثية مصدرًا موثقًا من أجل المساعدة في صناعة واتخاذ القرار فيما يتعلق بالتنمية الزراعية في إطار رؤية مصر 2030.وأكد ثقة وزير الزراعة في نجاح مركز بحوث الصحراء في تحقيق أهداف البرامج البحثية، وذلك لما يتمتع به المركز من كوادر وما لديهم من خبرات متراكمة في كل جوانب التنمية الزراعية للمناطق الصحراوية بمختلف مجالاتها.