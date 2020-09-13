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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات يتفقد أول «نادٍ ذكى» لرعاية الموهوبين تكنولوجيًا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:30 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سعيد بتفقده أعمال التطوير والإنشاءات داخل نادي الشركة المصرية للاتصالات بالمعادي أمس، حيث تتم أعمال إنشاء أكاديمية خاصة داخله لرعاية الموهوبين والمتميزين من المبرمجين والمطورين في مجال الألعاب الرقمية، ليكون أول نادٍ ذكي في مصر.

وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الألعاب الرقمية والوسائط التفاعلية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه والتسلية، بل أصبحت وسيلة مهمة تسهم بشكل فعّال في التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعي في جميع مناحي الحياة.

ووجه الوزير بأهمية تبني الهيئات التابعة للوزارة لبرامج لرعاية ودعم الموهوبين والمتميزين، مؤكدا أنه جرى إطلاق عدة مسابقات لريادة الأعمال والإبداع والابتكار، تستهدف الدولة لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب على أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.



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