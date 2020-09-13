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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لجميع المشروعات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:34 م
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية بكل قطاع على مستوى المحافظة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 8 مليارات و423 مليونا موزعة على قطاعات الرصف والصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والكهرباء والتعليم والري والشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين والثقافة والقوى العاملة والأوقاف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الغربية بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة، حيث تم استعراض نسب التنفيذ لجميع المشروعات بكل قطاع، ومناقشة آليات دفع المشروعات المتعثرة، وكذلك أعيد افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من كل المشروعات في المواعيد المحددة وإزالة كل المعوقات وإنجاز الأعمال، حيث وجه مسئولي الكهرباء بسرعة توصيل الكهرباء للمدارس التي تم الانتهاء من إنشائها، ليتم افتتاحها قبل العام الدراسي، كذلك إغلاق إحدى المدارس الآيلة للسقوط بقرية أبيار بمركز كفر الزيات حتى تتم إزالتها لخطورتها على الطلبة.

وخلال الاجتماع شدد على أنه لا مكان لأي متكاسل أو متقاعس في العمل، مطالبا الشئون القانونية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لسحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين وإسنادها لآخرين.

وفي هذا الإطار شدد سيادته على سرعة الانتهاء من مشروعات الرصف المتوقفة ومخاطبة الوزارة لإزالة المعوقات في المشاريع المتوقفة، موجها نائب المحافظ لوضع معايير لتقييم نسب التنفيذ في مشروعات الرصف وعمل بيان بحالة الكباري الموجودة وحالتها الإنشائية لعمل التطوير اللازم للكباري التي تحتاج لذلك.

كما ناقش محافظ الغربية أيضا الموقف التنفيذي لمشروعات الصحة والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و620 مليون جنيه ومن ضمنها مستشفى بشبيش العام ومستشفى الصدر بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى، موجها بسرعة إزالة أي معوقات تعوق هذه المشروعات والانتهاء منها طبقا للبرامج الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ أيضا الموقف التنفيذي لمشروعات العشوائيات والشباب والرياضة والمنطقة اللوجستية واطمأن على حسن سير العمل بها.

وفي نهاية الاجتماع ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاستعداد لموسم الأمطار، واستعراض خطط كل قطاع لمجابهة حدوث كوارث خلال فصل الشتاء.

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